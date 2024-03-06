"السديس" يصدر عددًا من التكليفات للارتقاء بأداء الشؤون الدينية بالحرمين

كذلك تضمّنت التكليفاتُ: تكليفَ عمر بن عبدالعزيز الحميدي مشرفًا على الموارد البشرية والشؤون الإدارية، وتكليف محمد بن عقال الندوي مديرًا لمكتب المسجد الحرام ومشرفًا على متابعة الأعمال الميدانية، وتكليف يزيد بن يوسف الوابل مشرفًا على العلاقات العامة والمراسم والتشريفات، علاوة على تكليف منصور بن عبدالله المطرفي مشرفًا على شؤون الحوكمة، والمراجعة الداخلية الميدانية، وتكليف عبدالكريم بن حمد الصهيل مشرفًا على شؤون الخدمات المساندة.