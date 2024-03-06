"السديس" يصدر عددًا من التكليفات للارتقاء بأداء الشؤون الدينية بالحرمين

أصدر رئيسُ الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ عددًا من التكليفات؛ لتفعيل أداء المنظومة الدينية والارتقاء بخدماتها، وتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية للقاصدين والزائرين وتعظيمها، وإثراء التجربة الدينية، علاوة على تحقيق التميز والجودة في مستهدفات الرئاسة الدينية؛ لتمكين المعتمرين والمصلين والزائرين من أداء العبادات والمناسك على بصيرة وهداية، في بيئة وسطية دينية، ووفق حوكمة وعمل مؤسسي مقنن.
وتضمّنت التكليفاتُ: تكليفَ الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وكيلًا لرئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي ومتحدثًا رسميًّا باسم وكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، وتكليف الشيخ عبدالله بن حمد الصولي مشرفًا على شؤون الأئمة والمؤذنين، والتوجيه والإرشاد، والدروس العلمية، والحلقات القرآنية، ومتحدثًا رسميًّا لرئاسة الشؤون الدينية. وكذلك تكليف فهيم بن حامد الحامد مستشارًا لرئيس الشؤون الدينية ومشرفًا على الشؤون الإعلامية واللغات والترجمة.
كما تضمّنت تكليف الدكتور وليد بن صالح باصمد مشرفًا على الشؤون الإثرائية والتدريبية، والتوعية الفكرية والميدانية، وتكليف طلال بن صالح الثقفي مشرفًا على الشؤون المالية، والتخطيط والتميز والجودة، وتكليف فضيلة الشيخ سلمان بن صالح المقوشي مشرفًا على الأنظمة والشؤون الاستشارية والقانونية.
كذلك تضمّنت التكليفاتُ: تكليفَ عمر بن عبدالعزيز الحميدي مشرفًا على الموارد البشرية والشؤون الإدارية، وتكليف محمد بن عقال الندوي مديرًا لمكتب المسجد الحرام ومشرفًا على متابعة الأعمال الميدانية، وتكليف يزيد بن يوسف الوابل مشرفًا على العلاقات العامة والمراسم والتشريفات، علاوة على تكليف منصور بن عبدالله المطرفي مشرفًا على شؤون الحوكمة، والمراجعة الداخلية الميدانية، وتكليف عبدالكريم بن حمد الصهيل مشرفًا على شؤون الخدمات المساندة.
وتأتي هذه التكليفات في إطار حوكمة عمل المنظومة الدينية في الحرمين الشريفين، وضمان تنفيذ مرتكزات رئاسة الشؤون الدينية، فضلًا عن تعضيد العمل الميداني الديني والتوعوي والإرشادي والتوجيهي؛ لإيصال رسالة المسجد الحرام والمسجد النبوي الدينية الوسطية مترجمةً باللغات إلى العالم، وفق تطلعات القيادة الرشيدة، حفظها الله.