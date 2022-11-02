قرية الحرجة القديمة في عسير.. ملتقى القوافل ومقصد السياح

وتظهر للعيان قصور وبيوت القرية شامخة العلو؛ حيث يصل ارتفاع معظمها إلى ستة أدوار، وكل دور يتألف من خمسة إلى ستة مداميك، وكل مدماك قد يصل ارتفاعه وسمكه إلى المتر، مبني من الحجارة والطين المخلوط معها التبن والحشر؛ لتعطي المبنى القوة والصلابة، أما سقفه فمن سيقان وأغصان نبات الطلح والسدر وجريد النخيل، مثبّت بطمي الطين المكسوّ بالحشر، أيضًا الشرفات الخارجية التي تعطي القصر شكلًا جماليًّا أخّاذًا، أما الأبواب والنوافذ فمصنوعة من سيقان الأشجار، تزيّنها الزخارف والنقوش المنحوتة بطريقة فنية رائعة.