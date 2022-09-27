"أبوثنين" يبحث آفاق التعاون المشترك والعلاقات الثنائية مع السفير الجزائري

استقبل رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الجزائرية عضو مجلس الشورى عساف بن سالم أبوثنين، في مكتبه بمقر المجلس بالرياض، اليوم؛ السفير الجزائري لدى المملكة الدكتور محمد بن علي بوغازي.