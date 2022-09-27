"أبوثنين" يبحث آفاق التعاون المشترك والعلاقات الثنائية مع السفير الجزائري

استقبل رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الجزائرية عضو مجلس الشورى عساف بن سالم أبوثنين، في مكتبه بمقر المجلس بالرياض، اليوم؛ السفير الجزائري لدى المملكة الدكتور محمد بن علي بوغازي.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك التي تصبُّ في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، لاسيما ما يتصل بالعلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الجزائري.
وأكّد أبوثنين أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية عن طريق تفعيل أدوار لجان الصداقة البرلمانية من خلال الاجتماعات بينها وتبادل الزيارات الثنائية.
يذكر أنَّ لجان الصداقة البرلمانية المشتركة في مجلس الشورى تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزّز علاقات المملكة على المستوى الخارجي.