رسالة المملكة للعالم.. صراعات الشرق الأوسط تنتهي بتوقّف الحرب في غزة

وتجسدت الحكمة السعودية، في توجيه رسالة سعودية مباشرة إلى من يهمه الأمر، حذرت فيها وبشكل مباشر من أن الأوضاع المتفجرة في قطاع غزة، هي السبب الأول فيما تشهده المنطقة من صراعات ومشاحنات، في إشارة إلى المناوشات بين "حزب الله" في جنوب لبنان مع "إسرائيل"، وقيام الحوثيين بضرب السفن ذات الصلة بالكيان الإسرائيلي في مياه البحر الأحمر، فضلاً عن الصراع الجانبي بين المليشيات التابعة لإيران في سوريا والعراق مع الجيش الإسرائيلي، ومضمون هذه الرسالة أن توقف الحرب في قطاع غزة، تتوقف معه الصراعات الجانبية في المنطقة.