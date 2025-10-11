الحمادي يقترح تخصيص يوم للاحتفاء بإنجازات العلماء السعوديين: نجاح ياغي يبرهن على جذور العلوم في حضارتنا

وأشار إلى أن ثقافة حصد الجوائز مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والأهلية، ولا سيما وزارتي التعليم العام والتعليم العالي، مؤكدًا أهمية تخصيص أسبوع أو يوم للاحتفاء بإنجازات العلماء السعوديين واستعراضها في الجامعات والمدارس، إلى جانب إعداد خطط استراتيجية للمشاركة الفاعلة في المسابقات الدولية.