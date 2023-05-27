جازان.. "هيئة الأمر بالمعروف" تشارك بجناح توعوي في مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية

شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان ممثلاً بهيئة محافظة صبيا في مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية والمقام في محافظة صبيا هذا العام ٢٠٢٣م -١٤٤٤هـ.
وتجسّدت المشاركة بجناح توعوي حوى رسائل حملات الرئاسة التوعوية مع توزيع عددٍ من المطبوعات المعتمدة، مع توظيف التقنية الإلكترونية.
وتضمن الجناح كذلك مضامين برنامج "فاجتنبوه لعلكم تفلحون" الذي يحوي موادّ توعوية تحذّر من خطر المخدرات والمسكرات التي تتزامن مع الحملة الأمنية في المملكة.
وأوضح مدير عام فرع منطقة جازان الشيخ سليمان بن يحيى المالكي؛ أن المشاركة في المهرجان تأتي في إطار الجهود التوعوية والوقائية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان، بتوجيه ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.