جازان.. "هيئة الأمر بالمعروف" تشارك بجناح توعوي في مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية

وأوضح مدير عام فرع منطقة جازان الشيخ سليمان بن يحيى المالكي؛ أن المشاركة في المهرجان تأتي في إطار الجهود التوعوية والوقائية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان، بتوجيه ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.