"سار" تعلن نجاح خطة تشغيل قطار المشاعر لموسم الحج.. و"المالك" يرفع التهنئة للقيادة

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار" نجاح الخطة التشغيلية لقطار المشاعر المقدسة في موسم حج 1445هــ، مبينة أنها قامت بنقل أكثر من 2.2 مليون راكب بين محطات القطار التسع الواقعة في عرفات ومزدلفة ومنى، وذلك عبر تسييرها 2206 رحلات ترددية.
وفي التفاصيل، أوضحت "سار" أن أيام التشغيل الفعلي لقطار المشاعر المقدسة، البالغة سبعة أيام، انطلقت يوم السابع من شهر ذي الحجة، واستمرت حتى انتهاء حركة الحجاج بنهاية أيام التشريق.
وشهد اليوم الأول نقل ما يزيد على 29 ألف شخص، في حين شهدت حركة تصعيد الحجاج من مشعر منى إلى مشعر عرفات نقل أكثر من 292 ألف حاج، وتلاه قيام قطار المشاعر المقدسة بنقل أكثر من 305 آلاف حاج خلال نفرة الحجيج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة، وبعد ذلك تمكن القطار من إفاضة ما يزيد على 383 ألف حاج إلى مشعر منى قادمين من مشعر مزدلفة. وفي أيام التشريق تمكن قطار المشاعر من نقل أكثر من 1.2 مليون حاج، انتقلوا من محطات (منى 1، منى 2، مزدلفة 3) إلى محطة منى 3 (الجمرات)؛ ما أسهم في سهولة وصولهم إلى جسر الجمرات.
ومن جهته، رفع الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية، الدكتور بشار بن خالد المالك، التهنئة للقيادة الرشيدة بنجاح موسم حج 1445هــ مؤكدًا أن نجاح خطة التشغيل لهذا العام جاء بعد توفيق الله، ثم الدعم اللا محدود الذي يلقاه قطاع الخطوط الحديدية من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، الذي أسهم في نجاح "سار" في تقديم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام من خلال قطار المشاعر المقدسة وقطار الحرمين السريع، وذلك وسط متابعة مستمرة من وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس الإدارة.
ونوه "المالك" بالدعم والاهتمام الكبيرَين من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، ووزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومتابعتهم المتواصلة لكل ما يخدم حجاج بيت الله الحرام، بما في ذلك قطار الحرمين السريع وقطار المشاعر المقدسة، مؤكدًا حرص "سار" الكبير على تقديم أفضل الخدمات، وتسخير إمكاناتها كافة، المادية والبشرية، لتحسين تجربة الحاج في التنقل باستخدام قطار المشاعر المقدسة.