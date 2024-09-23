من فعاليات اليوم الوطني بجدة التاريخية.. الزوار يتعرفون على مكتشفات أثرية نادرة

ومن أبرز الأماكن والمعالم التراثية التي استقطبت الزوار في جدة التاريخية: متحف الآثار في "بيت نصيف" الذي يقدم عرضًا مميزًا لمجموعة من القطع الأثرية التي تعود إلى القرن الأول الهجري، والتي تم اكتشافها هذا العام خلال عمليات التنقيب عن الآثار في جدة التاريخية.