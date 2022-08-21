النيابة العامة: الحماية الجزائية تُعزّز قيمة التعاملات الإلكترونية وتحظر إساءة استخدامها

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: يحظر الدخول على منظومة توقيع إلكتروني لشخص آخر دون تفويض صحيح، أو نسخها، أو إعادة تكوينها، أو الاستيلاء عليها.