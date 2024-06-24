الضربات الأمنية تطيح بمُروِّجي المخدرات ومخالفي الأنظمة في تبوك والباحة وجازان

قامت الجهات الأمنية في السعودية بعمليات نوعية ناجحة في مكافحة المخدرات، وملاحقة مخالفي الأنظمة في مناطق (تبوك والباحة وجازان)؛ ما أدى إلى الإطاحة بعدد من المروجين والمهربين.
ففي تبوك تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من القبض على شخصين بتهمة ترويج مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتَين، وذلك في إطار جهودها المستمرة للتصدي للجرائم المرتبطة بالمخدرات، وتعزيز الأمن المجتمعي.
وفي منطقة الباحة ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مخالف لنظام أمن الحدود بتهمة ترويج مادة الإمفيتامين المخدرة، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
كما تمكنت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان من القبض على مواطن؛ كان ينقل ثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ونقلهم إلى النيابة العامة.
وتعكس هذه العملية التعاون والتنسيق الفعال بين مختلف الجهات الأمنية؛ لضبط المخالفين، وحماية أمن الوطن.
وأكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أن كل مَن يُسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يُعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.
وتعكس هذه الضربات الأمنية الناجحة التزام السعودية بتعزيز الأمن والاستقرار من خلال ملاحقة مروجي المخدرات والمخالفين للأنظمة؛ ما يسهم في حماية المجتمع، والحفاظ على سلامته.