للبر قصة من تبوك.. شاب يستبق إصابة والده بالفشل الكلوي ويهديه إحدى كليتيه

في الوقت نفسه، أثنى الوالد أحمد الشهري على ابنه، وقال: "سارع أبنائي جميعاً -حفظهم الله- للتبرع لي دون تردد، وقد حاولت الرفض مرارًا إشفاقًا عليهم، ولكنهم بطيب نفسِ أصروا على أن يقدموا لي هذا العمل الجليل، الذي أسأل الله أن يجزيهم عني خير الجزاء، وأن يحفظ لي ابني عادل الذي أهداني الحياة هو وإخوته بعد رحمة الله وتوفيقه"، موصياً الشباب الذين هم بلاشك حريصون على فعل الخير، ببر والديهم والعناية بهم.