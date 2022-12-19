"رتال للتطوير العمراني" تُوَقع اتفاقيتين مع روشن لمشاريع ضمن مخطط سدرة

أعلنت "رتال للتطوير العمراني"، مساء أمس الأحد، توقيع اتفاقيتين مع شركة روشن العقارية لتطوير مشروعين على أرض مخطط سدرة.
وتنص الاتفاقية الأولى مع روشن، على تطوير وبناء مشروع "إيوان سدرة 3" الذي يحتوي على 242 وحدة سكنية ضمن مخطط سدرة الذي يمتد لمساحة تُقدر بـ68.976 مترًا مربعًا شمال مدينة الرياض، بالقرب من مطار الملك خالد الدولي.
وتضمنت الاتفاقية الثانية تطوير وبناء 312 شقة لمشروع "كويا" ضمن مخطط سدرة في مرحلته الثانية، الذي يمتد لمساحة 27.937 مترًا مربعًا.
جدير بالذكر أن حي سدرة يقع على مساحة أكثر من 20 مليون متر مربع، ويضم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية تتوفر فيها مختلف المرافق الحيوية من مساجد ومدارس عامة وخاصة ومستشفيات ومراكز الرعاية الصحية ومراكز التسوق ومعارض البيع بالتجزئة وغير ذلك.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، ديفيد جروفر: من خلال شراكاتها الاستراتيجية، وإنجازاتها المستمرة؛ تُظهر شركة روشن التزامها وحرصها على تمكين القطاع العقاري في المملكة؛ حيث تعد اتفاقياتنا التعاونية التي نعقدها مع قادة الصناعة، مثل شركة رتال للتطوير العمراني، مثالًا واضحًا لخطواتنا الساعية نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، المتمثلة في زيادة نسبة تملك المنازل، وتحقيق مهمة روشن الطموحة، التي تستهدف تعزيز الاقتصاد السعودي، ودعم القطاع العقاري في المملكة، من خلال توفير فرص الاستثمار، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والتوريد، وخلق المزيد من فرص العمل.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ"رتال" المهندس عبدالله البريكان: سعيدون بكمّ الشراكات التي نعقدها مع شركةٍ عقارية وطنية تُشاركنا ذات الهدف، وهو تلبية تطلعات التطوير العمراني ضمن منهجية رؤية 2030 في المملكة، نحو تحقيق أعلى متطلبات جودة الحياة، ونتطلع لشراكات إضافية تدعم أهدافنا المشتركة.
تأتي هذه الاتفاقيات كخطوة إضافية لتمكين رؤية المملكة 2030 لدعم القطاع السكني عبر رفع نسبة تملك المساكن بين المواطنين إلى 70% بحلول 2030.