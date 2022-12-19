"رتال للتطوير العمراني" تُوَقع اتفاقيتين مع روشن لمشاريع ضمن مخطط سدرة

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، ديفيد جروفر: من خلال شراكاتها الاستراتيجية، وإنجازاتها المستمرة؛ تُظهر شركة روشن التزامها وحرصها على تمكين القطاع العقاري في المملكة؛ حيث تعد اتفاقياتنا التعاونية التي نعقدها مع قادة الصناعة، مثل شركة رتال للتطوير العمراني، مثالًا واضحًا لخطواتنا الساعية نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، المتمثلة في زيادة نسبة تملك المنازل، وتحقيق مهمة روشن الطموحة، التي تستهدف تعزيز الاقتصاد السعودي، ودعم القطاع العقاري في المملكة، من خلال توفير فرص الاستثمار، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والتوريد، وخلق المزيد من فرص العمل.