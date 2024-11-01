محليات

جازان.. مكافحة المخدرات تقبض على مخالف لترويجه أقراصاً مخدرة

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه
جازان.. مكافحة المخدرات تقبض على مخالف لترويجه أقراصاً مخدرة
تم النشر في

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة جازان لترويجه (3,742) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات
أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي
النيابة العامة

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org