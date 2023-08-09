بعد نجاح مهمتها الأولى.. "ناسا": رحلة "أرتميس 2" للقمر نوفمبر 2024 بمشاركة السعودية

وتتكون رحلة "أرتميس" من 3 مهام، حيث تمّت المهمة الأولى في نهاية عام 2022، ومن المقرر أن تنطلق المهمة الثانية في نوفمبر 2024، والمهمة الثالثة في عام 2025، وسيتم الكشف عن موعدها في وقتٍ لاحقٍ، وينتظر أن تكون مأهولة بالبشر.