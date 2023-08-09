بعد نجاح مهمتها الأولى.. "ناسا": رحلة "أرتميس 2" للقمر نوفمبر 2024 بمشاركة السعودية

كشفت مسؤولون في الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية "ناسا"، أن مهمة "أرتميس 2" (Artemis 2) إلى القمر ستنطلق في شهر نوفمبر 2024، بعد نجاح المهمة الأولى في العام الماضي.
وتتكون رحلة "أرتميس" من 3 مهام، حيث تمّت المهمة الأولى في نهاية عام 2022، ومن المقرر أن تنطلق المهمة الثانية في نوفمبر 2024، والمهمة الثالثة في عام 2025، وسيتم الكشف عن موعدها في وقتٍ لاحقٍ، وينتظر أن تكون مأهولة بالبشر.
وتعد هذه المهام خطوات مهمة في خطة عودة البشر إلى القمر بعد نصف قرن من توقف السباق.
وتشارك المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية في هذه المهمة، التي تهدف إلى هبوط الإنسان مجدداً على سطح القمر، وإجراء البحوث والتجارب العملية لبناء أول مستوطنة بشرية على سطح القمر، كما تتضمن الخطة التحضير لأول مهمة مأهولة في تاريخ البشر إلى المريخ.
ووقّعت الهيئة السعودية للفضاء، اتفاقية مهمة مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لاستكشاف القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات في منتصف عام 2022.
ووفقاً لخبراء الفضاء الأمريكيين، فإن الدول التي تتمكن أولًا من السيطرة على كم هائل من الموارد الفضائية، ستمتلك أقوى اقتصاد في العالم.