"البدر البارد العملاق" يزين السماء في آخر مشهد قمري مكتمل لعام 2025

شهدت سماء العالم، فجر اليوم الجمعة، ظاهرة فلكية نادرة أضاءت الأفق في مشهد بديع، حيث سطع "البدر البارد العملاق" في آخر ظهور مكتمل للقمر خلال عام 2025، وسط اهتمام واسع من هواة الفلك ومحبي التصوير والرصد السماوي.
واكتمل القمر بدرًا عند الساعة 2:14 فجراً، متزامنًا مع وصوله إلى النقطة الأقرب من الأرض، وهو ما يعرف بـ"نقطة الحضيض"، مما جعله يبدو أكبر حجمًا وأكثر إشراقًا من المعتاد، في مشهد قلّما يتكرر.
ويُطلق على بدر ديسمبر اسم "البدر البارد" في الموروث الفلكي، نظرًا لاقترانه ببدء انخفاض درجات الحرارة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وهو ما يُضفي عليه طابعًا شتويًا هادئًا، ويمنحه سحرًا خاصًا في عيون المتأملين.
وتُمثّل هذه الظاهرة خاتمة الظواهر القمرية الكبرى للعام، حيث جذبت أنظار المتابعين في مختلف القارات، وسط ظروف جوية مثالية ساعدت على رصد المشهد بوضوح في عدد من المناطق.
ويُعد ظهور "البدر العملاق" من الظواهر الفلكية التي تتكرّر مرات محدودة سنويًا، ويتميز فيها القمر بقربه الشديد من الأرض، ما يزيد من حجمه الظاهري وسطوعه بنسبة قد تصل إلى 14% مقارنة بالبدر العادي.