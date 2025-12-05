"البدر البارد العملاق" يزين السماء في آخر مشهد قمري مكتمل لعام 2025

ويُطلق على بدر ديسمبر اسم "البدر البارد" في الموروث الفلكي، نظرًا لاقترانه ببدء انخفاض درجات الحرارة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وهو ما يُضفي عليه طابعًا شتويًا هادئًا، ويمنحه سحرًا خاصًا في عيون المتأملين.