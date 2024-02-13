مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يحصد جائزة "تميز الأعمال العالمية" (IBXA)

يُذكر أنَّ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، صُنف للسنة الثانية على التوالي المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا و الـ 20 عالمياً ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية حول العالم، وذلك بحسب التصنيف العالمي الصادر عن "براند فاينانس" (Brand Finance) لعام 2024. كما يُعد "التخصصي" رائداً في الابتكار، ومركزاً متقدماً في البحوث والتعليم الطبي، حيث يسعى إلى تطوير التقنيات الطبية، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية على مستوى العالم، وذلك بالشراكة مع كبرى المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق خدمة عالمية المستوى في المجالات السريرية والبحثية والتعليمية.