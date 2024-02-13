مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يحصد جائزة "تميز الأعمال العالمية" (IBXA)

تُوّج مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجائزة تميز الأعمال العالمية لعام 2024 (IBXA)، عن فئة "أفضل استخدام لرؤى وملاحظات العملاء"، وذلك لابتكاره نظام "أنفال" القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي، للتنبؤ برضى المرضى، وتحليل تجاربهم، لتضاف إلى قائمة نجاحات "التخصصي" المتواصلة محلياً وعالمياً.
ويهدف نظام "أنفال" إلى تمكين المختصين بتجربة المرضى من التنبؤ بالمستفيدين الذين قد يواجهون تجارب سلبية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يقدم النظام قائمة من الرؤى والتوصيات لتعزيز وتحسين تجربة المرضى.
ويعتمد "أنفال" على تنفيذ أفضل الممارسات في جمع ملاحظات المرضى، بما في ذلك ردود أفعال المستفيدين من خلال مشاركاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليقوم الذكاء الاصطناعي المعزز بتقنية تحديد المشاعر بعد ذلك بتحليلها، وتطوير أنماط تتنبأ بردود أفعال المستفيدين، الأمر الذي انعكس إيجاباً على نتائج تجربة المرضى بنسبة تزيد عن 10% مقارنة بالنتائج السابقة.
ويُعد تتويج "التخصصي" بهذه الجائزة بمثابة اعترافٍ دولي بتميز خدمات الرعاية الصحية التي يقدمها المستشفى، ويعكس التزامه الراسخ بتقديم الرعاية الصحية بمنهجية ترتكز على وجهة نظر المريض وأسرته مع تعزيز بيئة صحية من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي للحصول على توصيات لحظية لتحسين جودة الرعاية.
يُذكر أنَّ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، صُنف للسنة الثانية على التوالي المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا و الـ 20 عالمياً ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية حول العالم، وذلك بحسب التصنيف العالمي الصادر عن "براند فاينانس" (Brand Finance) لعام 2024. كما يُعد "التخصصي" رائداً في الابتكار، ومركزاً متقدماً في البحوث والتعليم الطبي، حيث يسعى إلى تطوير التقنيات الطبية، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية على مستوى العالم، وذلك بالشراكة مع كبرى المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق خدمة عالمية المستوى في المجالات السريرية والبحثية والتعليمية.