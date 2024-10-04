"الشهري" بـ"كتاب الرياض": مشروعُ الدولة السعودية قائمٌ على الوحدة الوطنية ويحتاج لمحتوى رقمي إثرائي

قال الدكتور زهير بن عبدالله الشهري في محاضرة "المؤرخ الرقمي السعودي"، التي نُظمت مساء اليوم "الجمعة" في معرض الرياض الدولي للكتاب: "إن مشروع الدولة السعودية مشروع وحدة وطنية، ولا يُحقّق في العقل الجمعي إلا بالمحتوى الرقمي الإثرائي، والملك عبدالعزيز لم يأخذ حقّه في إبراز قيمة الدور، الذي قام به في تأسيس وإقامة الدولة السعودية".