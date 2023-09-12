ساعة ونصف الساعة تنقذ ثلاثينية بلعت ضرسها بـ"فيصل الطبي" بالطائف

باشر مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف حالة مريضة، تبلغ من العمر 36 عامًا، بعدما وصلت للطوارئ وهي تعاني كحة حادة، وصعوبة في التنفس، وعند عمل الأشعة والفحوصات اللازمة تبيَّن وجود جسم غريب عالق في القصبة الهوائية اليمنى، ومتعمق بشدة داخل الشُّعب الهوائية.
ووفقًا لما ذكرته صحة الطائف لـ"سبق" فقد قرر فريق طب جراحة الصدر إجراء عملية جراحية، استغرقت ساعة ونصف الساعة، تم خلالها استخراج الجسم باستخدام المنظار الجراحي على الجانب الأيمن من الصدر، مع استخدام الأشعة التفاعلية لتحديد موقع الجسم بشكل أدق داخل الرئة، الذي تبيَّن بعد ذلك أنه ضرس، كانت قد ابتلعته المريضة عن طريق الخطأ.
وقد تكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد- بدون وجود مضاعفات.
وعاودت المريضة بعد ذلك عملية التنفس بشكل طبيعي، وغادرت المجمع وهي بصحة جيدة -ولله الحمد-.