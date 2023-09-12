ساعة ونصف الساعة تنقذ ثلاثينية بلعت ضرسها بـ"فيصل الطبي" بالطائف

ووفقًا لما ذكرته صحة الطائف لـ"سبق" فقد قرر فريق طب جراحة الصدر إجراء عملية جراحية، استغرقت ساعة ونصف الساعة، تم خلالها استخراج الجسم باستخدام المنظار الجراحي على الجانب الأيمن من الصدر، مع استخدام الأشعة التفاعلية لتحديد موقع الجسم بشكل أدق داخل الرئة، الذي تبيَّن بعد ذلك أنه ضرس، كانت قد ابتلعته المريضة عن طريق الخطأ.