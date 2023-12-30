كسوف وخسوف وزخات شهب مذهلة.. "فلكية جدة": هذه أبرز الظواهر الفلكية في 2024

وسيشهد نفس الشهر مرور مذنب لامع بالقرب من الأرض، وهو مذنب عملاق يبلغ حجمه ثلاثة أضعاف حجم جبل إيفرست، يسمى "12بي/ بونس - بروكس" يتحرّك نحو الجزء الداخلي لنظامنا الشمسي، وقد رُصد نشاط متكرر لهذا المذنب في عام 2023، وفاجأ علماء الفلك بالزيادة السريعة في سطوعه وهو يقترب من الشمس، ومن المتوقّع أن تتسارع سرعته بالفعل بسبب الجذب المتزايد لجاذبية الشمس، وبحلول شهر أبريل يمكن أن يصبح مرئيًّا بالعين المجردة بعد غروب الشمس مباشرة في الأفق الغربي بسماء السعودية والوطن العربي، وفي 12 أبريل سيكون المذنب ظاهريًّا أسفل كوكب المشتري؛ مما يجعل تحديد موقعه في غاية السهولة أسهل بكثير، وبعد تسعة أيام في 21 أبريل سيصل المذنب "بونس بروكس" إلى أقرب مسافة من الشمس، وقد يصل إلى ذروته في السطوع، وربما يقدم عرضًا لا ينسى.