"إكرام" تبدأ عملية حفظ فائض الطعام بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة

وفي هذا الصدد، أكد أحمد حربي المطرفي، مدير جمعية “إكرام”، أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن إطار جهود الجمعية لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل هدر الطعام بالتعاون مع مختلف المطارات، تحقيقاً لأهداف رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية، والخاصة، وغير الربحية.