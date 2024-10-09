"إكرام" تبدأ عملية حفظ فائض الطعام بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة

شرعت جمعية “إكرام” لحفظ الطعام في حفظ فائض الأغذية الصالحة للاستهلاك الآدمي من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وذلك بعد إنهاء الإجراءات التنظيمية في المطار.
وتفصيلاً، تأتي هذه الخطوة في سياق تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعتها الجمعية لحفظ وإدارة فائض الطعام حيث تم في وقت سابق تفعيلها في مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وفي هذا الصدد، أكد أحمد حربي المطرفي، مدير جمعية “إكرام”، أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن إطار جهود الجمعية لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل هدر الطعام بالتعاون مع مختلف المطارات، تحقيقاً لأهداف رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية، والخاصة، وغير الربحية.
وأشار “المطرفي” إلى أن مواصلة تنفيذ هذا المشروع في مطار المدينة المنورة سيسهم بشكل كبير في توفير كميات أكبر من الطعام للأسر المحتاجة، وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال تقليل الآثار السلبية لهدر الطعام.