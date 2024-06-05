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جوازات منفذ الحديثة تستقبل الحجاج القادمين من الأردن لأداء مناسك حج 1445هـ
سخرت إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخولهم من خلال دعم منصات المنافذ الدولية
استقبلت جوازات منفذ الحديثة، ضيوف الرحمن القادمين من المملكة الأردنية الهاشمية لأداء مناسك الحج لهذا العام 1445هـ، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.
وأكدت "الجوازات" تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج من خلال دعم منصات المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.