ما سر برودة أرضيات الحرم الرخامية في الصيف؟.. "الحرمين" تكشف وتبرز 3 مميزات

وعن مميزات رخام التاسوس، أشارت "شؤون الحرمين" إلى 3 مميزات، هي: "شدة برودة الأرضيات رغم الحرارة الشديدة التي قد تصل في فصل الصيف إلى 50 درجة مئوية، امتصاص الرطوبة عبر مسامات دقيقة خلال الليل وفي النهار يقوم بإخراج ما امتصه في الليل، ويعد رخام التاسوس رخاماً نادراً، ويتم استيراده خصيصاً للحرمين الشريفين.