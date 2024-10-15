ما سر برودة أرضيات الحرم الرخامية في الصيف؟.. "الحرمين" تكشف وتبرز 3 مميزات

كشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، سر برودة أرضيات المسجد الحرام الرخامية في فترة الصيف الشديدة، مشيرة إلى 3 مميزات.
وأوضحت "الهيئة"، أن سر برودة أرضيات المسجد الحرام الرخامية في فترة الصيف الشديدة يعود إلى استيراد الرخام من جزيرة تاسوس في اليونان، ويُسمى رخام التاسوس ويعمل على عكس الضوء والحرارة؛ حيث يصل سمك الرخام المستخدم في الحرمين الشريفين إلى 5 سم.
وعن مميزات رخام التاسوس، أشارت "شؤون الحرمين" إلى 3 مميزات، هي: "شدة برودة الأرضيات رغم الحرارة الشديدة التي قد تصل في فصل الصيف إلى 50 درجة مئوية، امتصاص الرطوبة عبر مسامات دقيقة خلال الليل وفي النهار يقوم بإخراج ما امتصه في الليل، ويعد رخام التاسوس رخاماً نادراً، ويتم استيراده خصيصاً للحرمين الشريفين.