"أبرز خدمات الحرمين في 24 ساعة" بالأرقام.. تطويف وتطهير وتوعية رقمية

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، أمس السبت، موضحة تفاصيلها بالأرقام.
وتفصيلاً، أوضحت "شؤون الحرمين" ،عبر إنفوجرافيك على حسابها على تويتر"، أن الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام في يوم السبت 30 /5/ 1444هـ، شملت استهلاك 130 ألف لتر مطهرات، وتعقيم الأسطح بـ30.100 لتر، وتوزيع 2050 كتيباً ومطوية.
وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من التوعية الرقمية بلغ 26 ألف مستفيد، فيما بلغ عدد المستفيدين من الإرشاد المكاني باللغات 31724، ومن برنامج التوعية الميداني 80300 مستفيد، فيما قدمت خدمة التطويف إلى 2804 مستفيدين.
وأضافت، أنه تم "ضخ 3200 لتر معقمات للأيدي، وتعقيم 17 ألف سجادة، والتعقيم باستخدام جهاز البايوكير 600 لتر، والتعقيم عبر الروبوتات بـ550 لتراً من المعقمات، وتعطير المسجد الحرام بـ100 فواحة، فيما بلغ عدد المستفيدين من مكتبة المسجد الحرام 100 مستفيد، ووصل عدد مستفيدي مكتبة الحرم المكي إلى 311 مستفيداً.
وتابعت: "بلغ عدد المستفيدين من الأساور بمعصم اليد للزائر الصغير 387 مستفيداً، ووصل عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والإنسانية إلى 3876 مستفيداً".