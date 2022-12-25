"أبرز خدمات الحرمين في 24 ساعة" بالأرقام.. تطويف وتطهير وتوعية رقمية

وأضافت، أنه تم "ضخ 3200 لتر معقمات للأيدي، وتعقيم 17 ألف سجادة، والتعقيم باستخدام جهاز البايوكير 600 لتر، والتعقيم عبر الروبوتات بـ550 لتراً من المعقمات، وتعطير المسجد الحرام بـ100 فواحة، فيما بلغ عدد المستفيدين من مكتبة المسجد الحرام 100 مستفيد، ووصل عدد مستفيدي مكتبة الحرم المكي إلى 311 مستفيداً.