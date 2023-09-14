"الداخلية": الإطاحة بمواطنَين يعملان بقطاع أمني و3 مخالفين اتخذوا 3 أحياء أوكاراً لترويج المخدرات بالرياض

صرّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأن الجهة المختصة بالوزارة تمكنت اليوم الخميس 29/ 2/ 1445 هـ الموافق 14/ 9/ 2023 م، من القبض على (5) مروجين، (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومواطنان يعملان في أحد القطاعات الأمنية، وهما الرقيب أول فيصل عبدالسلام عصر، والرقيب سلطان هادي القحطاني، اتخذوا (3) أحياء بمدينة الرياض أوكاراً لترويج المخدرات، وضبط بحوزتهم (74.6) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.