الأواني الحجرية في جازان.. تراثٌ نابض يُجسّد هوية الجبال وذاكرة الأجداد

وفي سوق الثلاثاء الأسبوعي بمحافظة صبيا، التقت "واس" بالحرفي عبده مكي، الذي أوضح أن هذه الصخور تُصنّع منها أوانٍ متعددة مثل: "المغشّ"، و"الحِسّية"، و"القدور"، و"الفناجيل"، مشيرًا إلى أن الطعام المطهو فيها يحظى بنكهة خاصة، وتُجيد الأمهات استخدامها بخبرة تراكمت عبر الأجيال.