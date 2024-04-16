رئيس باكستان يستقبل وزير الخارجية ووفد المملكة رفيع المستوى

استقبل الرئيس آصف علي زرداري؛ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووفد المملكة رفيع المستوى، الذي يضم: وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، والمستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ومساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، وعدداً من كبار المسؤولين في وزارتَي الخارجية والطاقة، وصندوق الاستثمارات العامة، والصندوق السعودي للتنمية، وذلك بمقر الرئاسة الباكستانية في العاصمة إسلام أباد.