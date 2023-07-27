المدينة.. "تدخّل جراحي عاجل ونادر" ينقذ حياة شابة ويهديها النطق والحركة

وأوضحت وزارة الصحة، أن الفريق الطبي في مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية التابع لتجمع المدينة المنورة الصحي، تَمَكّن من إجراء تدخل جراحي عاجل بعد استقباله لحالة مريضة شابة حضرت لقسم الطوارئ، تعاني من ضعف شديد في الجانب الأيمن من الجسم، وعدم القدرة على المشي، وصعوبة النطق، وأكدت الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية وجود خثرة دموية لدى أحد الشرايين الرئيسية في الدماغ.