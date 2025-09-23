سلطان عُمان يعزّي خادم الحرمين الشريفين في وفاة المفتي العام للمملكة

أعرب جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، عن تعازيه ومواساته لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في وفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، ورئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي -رحمه الله-.