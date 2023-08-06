للعام الدراسي الجديد.. بدء المقابلات الشخصية لمرشحي وظائف التعليم اليوم

تبدأ إدارات التعليم بمناطق المملكة ومحافظاتها؛ ممثلة في إدارات الموارد البشرية، اعتباراً من اليوم الأحد، في إجراء المقابلات الشخصية وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالكشف الطبي، واستكمال مطابقة الأوراق والمستندات المطلوبة للمرشحين والمرشحات لشغل الوظائف التعليمية الجديدة للعام الدراسي الجديد 1445، البالغ عددها 11551 وظيفة بنظام العقود المكانية.
وانتهت الإدارات من تشكيل اللجان الخاصة بإجراء المقابلات في مراكز مستقلة للجنسين، التي تستمر حتى الثالث والعشرين من المحرم الجاري، في 43 إدارة تعليمية بالمملكة.
وشدّدت وزارة التعليم، على أهمية إحضار أصل أو صورة مصدّقة للهوية الوطنية ووثيقة التخرُّج والسجل الأكاديمي وشهادة معادلة لخريجي الجامعات من خارج المملكة وترجمة السجل الأكاديمي والوثيقة من مكتب معتمد؛ إن كانت بغير اللغة العربية، والرخصة المهنية.