للعام الدراسي الجديد.. بدء المقابلات الشخصية لمرشحي وظائف التعليم اليوم

تبدأ إدارات التعليم بمناطق المملكة ومحافظاتها؛ ممثلة في إدارات الموارد البشرية، اعتباراً من اليوم الأحد، في إجراء المقابلات الشخصية وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالكشف الطبي، واستكمال مطابقة الأوراق والمستندات المطلوبة للمرشحين والمرشحات لشغل الوظائف التعليمية الجديدة للعام الدراسي الجديد 1445، البالغ عددها 11551 وظيفة بنظام العقود المكانية.