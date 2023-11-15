شاهد.. القطار الهيدروجيني من الداخل بعد بدء التجارب التشغيلية بالمملكة

وقال: بدأنا إجراء هذه التجارب في شهر أكتوبر الماضي وهي جارية حتى اليوم، وهي تركز على ثلاثة أشياء مهمة في مقدمتها الأنظمة التشريعية والأنظمة التشغيلية والتحديات الموجودة في المملكة والدروس المستفادة من تجارب القطارات السابقة، ثم الناحية التقنية بحيث يتم تطويرها مع الشركات المصنعة لتتلاءم مع البيئة في المملكة، وعمليات التدريب تندرج تحت التحديات التشغيلية.