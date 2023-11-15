شاهد.. القطار الهيدروجيني من الداخل بعد بدء التجارب التشغيلية بالمملكة

أظهر مقطع فيديو القطار الهيدروجيني من الداخل بعد بدء التجارب التشغيلية في المملكة.
وتجري الخطوط الحديدية "سار" تجارب القطار الهيدروجيني في المملكة، والتي تعدّ الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد أشرف الجابري مدير عام التخطيط بالخطوط الحديدية "سار" أن الهدف من إجراء هذه التجارب هو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة وخصوصًا استراتيجية مبادرة "السعودية الخضراء" واستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية الوطنية لإيجاد بدائل نظيفة للوقود خاصة في قطاع النقل والمواصلات.
وقال: بدأنا إجراء هذه التجارب في شهر أكتوبر الماضي وهي جارية حتى اليوم، وهي تركز على ثلاثة أشياء مهمة في مقدمتها الأنظمة التشريعية والأنظمة التشغيلية والتحديات الموجودة في المملكة والدروس المستفادة من تجارب القطارات السابقة، ثم الناحية التقنية بحيث يتم تطويرها مع الشركات المصنعة لتتلاءم مع البيئة في المملكة، وعمليات التدريب تندرج تحت التحديات التشغيلية.
وأضاف "الجابري": البيئة في المملكة تختلف عن الدول الأوروبية حيث الأجواء الباردة هناك، ونحن نسعى إلى أن تتلاءم هذه التجربة مع أجواء البيئة الصحراوية في المملكة.
وأردف: القطار الهيدروجيني يتميز بقلة الانبعاثات الكربونية بحيث تكاد أن تكون صفرًا، وهو صديق للبيئة بعكس القطار الكهربائي.