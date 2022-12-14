الجامعة السعودية الإلكترونية توقع عقوداً مع 45 جامعة إندونيسية لتعليم اللغة العربية

كما يمثّل البرنامج ثورةً في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، كونه يقدّم بنموذج التعلم الذاتي التفاعلي، مع احتوائه على (1548) مشهدًا تفاعليًا، و(12224) ملفًا صوتيًا، و(382) درسًا تعليميًا تكامليًا، و(6862) تدريبًا تعليميًا في 16 مستوى مقسمة إلى 6 مراحل، يبدأ المتعلم فيها باختبار تحديد للمستوى وينتهي باختبار الكفايه اللغوية.