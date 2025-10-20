غرفة الرياض وكلية الشرق العربي تنظمان مؤتمر "الحوكمة القانونية لأعمال مجالس الإدارات" بمشاركة قادة وخبراء

تنظّم غرفة الرياض بالتعاون مع كلية الشرق العربي للحقوق، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري، مؤتمرًا بعنوان “الحوكمة القانونية لأعمال مجالس الإدارات”، بمشاركة نخبة من القادة والخبراء والمتخصصين في المجالات القانونية والإدارية.
ويستعرض المؤتمر، الذي يُعقد في مقر الغرفة، أحدث الممارسات والتطبيقات القانونية في مجال حوكمة الشركات، ودورها في رفع كفاءة مجالس الإدارات وتحسين الأداء المؤسسي.
ويتضمن برنامج المؤتمر عقد جلستين علميتين؛ حيث يتحدث في الجلسة الأولى معالي رئيس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس عبدالله العبيكان، حول الأطر التنظيمية والتطبيقية للحوكمة القانونية، ويرأس الجلسة عميد كلية الشرق العربي للحقوق الدكتور خالد العمير.
أما الجلسة الثانية، التي يرأسها عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور ياسر السريحي، فيشارك فيها عدد من الأكاديميين من جامعة الملك سعود وكلية الشرق العربي للحقوق، لمناقشة الجوانب الأكاديمية والتطبيقية المرتبطة بالحوكمة القانونية ودورها في تطوير بيئة العمل المؤسسي.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للحوكمة القانونية في ضمان الامتثال للأنظمة والتشريعات، وتعزيز الشفافية والمساءلة في عمل مجالس الإدارات، بما يسهم في تحقيق ممارسات مؤسسية رشيدة تدعم بيئة الأعمال في المملكة.
ويأتي تنظيم المؤتمر ضمن جهود غرفة الرياض وكلية الشرق العربي للحقوق في نشر الوعي القانوني وتعزيز ثقافة الحوكمة المؤسسية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال وتمكينها من مواكبة التحولات الاقتصادية والتنظيمية المتسارعة.