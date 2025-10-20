غرفة الرياض وكلية الشرق العربي تنظمان مؤتمر "الحوكمة القانونية لأعمال مجالس الإدارات" بمشاركة قادة وخبراء

أما الجلسة الثانية، التي يرأسها عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور ياسر السريحي، فيشارك فيها عدد من الأكاديميين من جامعة الملك سعود وكلية الشرق العربي للحقوق، لمناقشة الجوانب الأكاديمية والتطبيقية المرتبطة بالحوكمة القانونية ودورها في تطوير بيئة العمل المؤسسي.