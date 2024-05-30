خطوة بخطوة.. كيف تُبلغ عن جرائم الفساد؟ "نزاهة" تدعوك للمساهمة في القضاء عليها

حثت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، الجميع، على المساهمة في القضاء على الفساد عن طريق الإبلاغ باستخدام الخدمات الإلكترونية أو بالحضور أو الاتصال.
وأوضحت "نزاهة"، أن خدمة تقديم بلاغ جديد هي خدمة تتيح للجميع تقديم بلاغ إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن تصرفات منطوية على جرائم فساد أو مخالفات مالية أو إدارية أو قصور في توفير الخدمات العامة للمواطنين.
وعن كيفية إنشاء بلاغ جديد، أشارت الهيئة إلى إمكانية الدخول إلى خدمة تقديم بلاغ جديد عبر موقعها الرسمي، وإدخال بيانات المُبلِغ ووسائل التواصل، واختيار المُبلَغ عنهم من القائمة، ثم كتابة تفاصيل البلاغ، وإرفاق ما لدى المبلِغ من مؤيدات تدعم صحة بلاغه إن وجدت، مع توفر خيار الإفصاح في عدم ظهور هوية المُبلِغ عند الرغبة، ومن ثم إرسال البلاغ.
وأكدت "نزاهة" أنه يمكن تقديم البلاغات من خلال القنوات الآتية: "الحضور الشخصي، وعبر الموقع الرسمي للهيئة، أو بالاتصال علی (۹۸۰)، وبالفاكس (٠١١٤٤٢٠٠٥٧)، وبريديًّا على (ص.ب ١٣٣١١- ٧٦٦٧ الرياض- العليا)، أو البرقية".