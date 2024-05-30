خطوة بخطوة.. كيف تُبلغ عن جرائم الفساد؟ "نزاهة" تدعوك للمساهمة في القضاء عليها

وعن كيفية إنشاء بلاغ جديد، أشارت الهيئة إلى إمكانية الدخول إلى خدمة تقديم بلاغ جديد عبر موقعها الرسمي، وإدخال بيانات المُبلِغ ووسائل التواصل، واختيار المُبلَغ عنهم من القائمة، ثم كتابة تفاصيل البلاغ، وإرفاق ما لدى المبلِغ من مؤيدات تدعم صحة بلاغه إن وجدت، مع توفر خيار الإفصاح في عدم ظهور هوية المُبلِغ عند الرغبة، ومن ثم إرسال البلاغ.