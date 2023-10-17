"صنع في السعودية"… اتفاقية تعاون لتعزيز دور المنشآت في الصناعة الوطنية

شارك برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" في معرض "صنع في السعودية"، الذي تستضيفه هيئة تنمية الصادرات السعودية بنسخته الثانية تحت شعار "الصنعة سعودية" في مدينة الرياض خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر 2023.
ويعد المعرض ملتقى ضخمًا جُهّز ليجمع أبرز الصناعات والخبرات السعودية؛ لإيصال المنتجات والمصنوعات السعودية إلى الريادة العالمية ويجعلها أقرب إلى المستهلكين وسوق الأعمال.
وعلى هامش انطلاق فعاليات معرض "صنع في السعودية" قام البرنامج بتوقيع اتفاقية تعاون ممثلًا بعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي همام هاشم، مع هيئة تنمية الصادرات السعودية ممثلًا بالرئيس التنفيذي المهندس عبدالرحمن الذكير، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر.
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع جهات التمويل على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم كفالات مالية تغطي جزءًا من مخاطر التمويل المقدم منها للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفقًا لصيغ التمويل الشرعي.
كما تهدف الاتفاقية إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع المنتجات والخدمات السعودية محليًا وإقليميًا وعالميًا، وزيادة استهلاك المنتجات المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال التصنيع المحلي لتصبح المملكة من أكثر الوجهات جذبًا في القطاع الصناعي.
وتحفل أجندة "برنامج كفالة" بالعديد من الأنشطة والفعاليات خلال المشاركة في المعرض؛ حيث شارك برنامج "كفالة" بجناح خاص له ضمن المعرض المصاحب، أستعرض فيه أبرز الأنشطة التي يقوم بها البرنامج والمنتجات والمشاريع الناجحة التي دعمها البرنامج في مجالات متعددة.
كما يسعى برنامج ضمان التمويل "كفالة" إلى دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم الضمانات المالية لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم لغرض تخفيض مخاطر الإقراض التي تتحملها جهات التمويل عبر شراكات إستراتيجية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد البرنامج المعرفية.