"صنع في السعودية"… اتفاقية تعاون لتعزيز دور المنشآت في الصناعة الوطنية

كما تهدف الاتفاقية إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع المنتجات والخدمات السعودية محليًا وإقليميًا وعالميًا، وزيادة استهلاك المنتجات المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال التصنيع المحلي لتصبح المملكة من أكثر الوجهات جذبًا في القطاع الصناعي.