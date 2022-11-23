"مؤتمر الشراكات المستدامة" يحيي أبطال المنتخب السعودي لفوزهم التاريخي على الأرجنتين

حيا وزراء التعليم والصناعة والثروة المعدنية والاستثمار والاقتصاد والتخطيط، أبطال المنتخب السعودي لكرة القدم بفوزهم التاريخي أمس على منتخب الأرجنتين، بعد أن قلبوا تأخرهم بهدف إلى فوز 2-1.
وتفصيلاً، طلب الإعلامي عبدالله المديفر رئيس الجلسة الحوارية الأولى "التكامل والشراكات المستدامة" التي أقيمت ضمن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر الشراكات المستدامة وتنظمه وزارة التعليم على مدار يومين في الرياض، من كل الوزراء المشاركين بالجلسة: وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، والحضور، تقديم تحية خاصة للاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم ابتهاجاً بالانتصار 2-1 على الأرجنتين أمس الثلاثاء والتي كانت واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ كأس العالم لكرة القدم.
واستهل "المديفر" الجلسة الحوارية مع الوزراء بالقول: "أصبوحة جميلة تفيق على فرحة سعودية عارمة، باسم معالي الوزراء والجميع هنا نوجه تحية خاصة لأبطال المنتخب السعودي الذين رسموا الفرح والسعادة على قلوب السعوديين، تحية مرة أخرى لأبطال المنتخب السعودي".
واستعرض وزراء التعليم والاستثمار والصناعة والتخطيط خلال الجلسة، سبل تطوير منظومة البحث والابتكار في الجامعات السعودية وتحويلها إلى قيمة استثمارية ومنتجات اقتصادية.
ويعقد مؤتمر الشراكات المستدامة في فندق الريتز كارلتون في الرياض لمدة يومين؛ ويهدف لإظهار أهمية البحث العلمي والابتكار، وعلاقتهما بالنمو الاقتصادي، إضافة لتحديد الأولويات البحثية المتعلقة بالقطاع الصناعي والتنموي، وتحويل الابتكارات والأبحاث العلمية إلى منتجات اقتصادية، وربط منظومة البحث والابتكار في الجامعات مع القطاع الخاص والتنموي للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وكذلك التعريف بالجهود البحثية لوزارة التعليم والجامعات السعودية، وخلق شراكات مع القطاعات الصناعية والتنموية.
ووقعت على هامش المؤتمر العديد من الشراكات والاتفاقيات وعقدت 40 ورشة عمل تدريبية متخصصة في البحث والابتكار، و25 جلسة حوارية بالإضافة إلى استعراض 220 اختراعاً علمياً من خلال معرض "التقنيات والابتكارات الواعدة" لأبناء الوطن من خريجي الجامعات السعودية.