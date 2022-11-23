"مؤتمر الشراكات المستدامة" يحيي أبطال المنتخب السعودي لفوزهم التاريخي على الأرجنتين

وتفصيلاً، طلب الإعلامي عبدالله المديفر رئيس الجلسة الحوارية الأولى "التكامل والشراكات المستدامة" التي أقيمت ضمن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر الشراكات المستدامة وتنظمه وزارة التعليم على مدار يومين في الرياض، من كل الوزراء المشاركين بالجلسة: وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، والحضور، تقديم تحية خاصة للاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم ابتهاجاً بالانتصار 2-1 على الأرجنتين أمس الثلاثاء والتي كانت واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ كأس العالم لكرة القدم.