شاهد.. "الخريف" يزور مصانع بتشانغوون وسيئول ويطلع على جديد عالم السيارات

زار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، عدداً من المصانع في تشانغوون وسيئول، وذلك خلال زيارته الرسمية الحالية إلى جمهورية كوريا.
والتقى الوزير عدداً من مسؤولي شركة Doosan في تشانغوون، ثم قام بجولة على مرافق المصنع للاطلاع على أبرز أعمال الشركة في محطات الطاقة الحرارية والتوربينات والمولدات ومحطات التحلية والمسبوكات والمغلفات.
وفي العاصمة الكورية سيئول؛ زار "الخريف" مصنع شركة KG Mobility، إحدى أكبر شركات تصنيع السيارات في الجمهورية الكورية، كما اطّلع على أبرز ما توصلت إليه الشركة في صناعة السيارات متعددة الاستخدامات (SUVs) وسيارات الدفع الرباعي الكروس أوفر، وخططها في مجال السيارات الكهربائية.
وتأتي لقاءات وزير الصناعة والثروة المعدنية في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية كوريا؛ بهدف تعزيز التعاون والشراكة في قطاعَي الصناعة والتعدين، وتوسيع آفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين.