شاهد.. "الخريف" يزور مصانع بتشانغوون وسيئول ويطلع على جديد عالم السيارات

وفي العاصمة الكورية سيئول؛ زار "الخريف" مصنع شركة KG Mobility، إحدى أكبر شركات تصنيع السيارات في الجمهورية الكورية، كما اطّلع على أبرز ما توصلت إليه الشركة في صناعة السيارات متعددة الاستخدامات (SUVs) وسيارات الدفع الرباعي الكروس أوفر، وخططها في مجال السيارات الكهربائية.