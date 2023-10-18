أمير الشرقية: الإنسان السعودي كريم مضياف.. ونقدّر مشاركة الجاليات في المناسبات الوطنية

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في ديوان الإمارة، اليوم الأربعاء، الجهات المشاركة في مبادرة "لوحة وطن" في نسختها الثالثة، والتي نظمها مكتب العمل بمحافظة الخبر بالتزامن مع اليوم الوطني للمملكة 93، والمقامة في الواجهة البحرية بكورنيش الخبر بمشاركة أكثر من 2000 متطوع ومتطوعة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وعشر جاليات مقيمة.
وأكد أمير المنطقة الشرقية أن المبادرات التي ينظمها ويشرف عليها أبناء وبنات الوطن محل تقدير الجميع، وهي تعكس انتماء كل من يعيش على ثرى هذ البلاد المباركة وحبهم وفخرهم بوطنهم وقيادتهم.
وقال الأمير سعود: أتقدم لكل المشاركين والمشاركات والجهات المنظمة لمبادرة "لوحة وطن"، بالشكر الجزيل على كل ما تقدمونه لمدينتكم ومنطقتكم وبلادكم من تنظيم فعاليات متميزة احتفالًا بالمناسبات الوطنية، كان آخرها ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعًا وهي الذكرى الثالثة والتسعين لتوحيد هذا الكيان العظيم، التي نستذكر فيها جميعًا ماضينا العريق وحاضرنا الزاهر بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ونتطلع لمستقبل مشرق، ثم بدعم قيادتنا وجهود شباب وشابات الوطن الذين يسهمون في التنمية والنهضة والتقدم الذي تشهده بلادنا ولله الحمد.
وأضاف: نقدر مشاركة الجاليات المقيمة في هذه البلاد وفي المنطقة الشرقية خاصة في مثل هذه المناسبات الوطنية، فهم شاركوا ويشاركون بإيجابية عالية، وهذا يدل على أن الإنسان السعودي جعل من يأتي إلى هذه البلاد مرحبًا به ويقيم بكل أريحية ويحصل على حقوقه كاملة، وهذا هو ديدن أبناء الوطن فالإنسان السعودي كريم مضياف يرحب بالجميع".
من ناحيته، قال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل: "إن هذه المبادرة التي حظيت برعاية كريمة من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية كان لها أثر إيجابي على المشاركين والمشاركات من أبناء وبنات الوطن والجاليات المقيمة والتي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية ووسائل الإعلام في دول الجاليات المشاركة".
وأضاف: "تعتبر هذه اللوحة أكبر تجسيد لتجمع بشري لرسم هوية اليوم الوطني السعودي 93، وهي مبادرة شاركت العديد من الجهات الحكومية والخاصة في إنجاحها، بدعم من أمير المنطقة الشرقية الداعم الأول للمبادرات والفعاليات التي تخدم المنطقة وكل من يقيم فيها".
من جانبه، قال المشرف على المبادرة منصور آل بن علي مدير مكتب العمل بمحافظة الخبر: هذه المبادرة حققت نجاحًا ولله الحمد بتكاتف الجميع ومشاركة المتطوعين والمتطوعات والحرص على إتاحة الفرصة للجاليات المقيمة للتعبير عن حبهم وانتمائهم للوطن الذي يعيشون فيه، وعكس ما قدم لهم بصورة إيجابية وإبرازها للعالم.
وكرّم أمير المنطقة الشرقية الجهات الحكومية المشاركة والرعاة وهي: "شرطة المنطقة الشرقية، أمانة المنطقة الشرقية، شرطة محافظة الخبر، الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، الحرس الوطني بالقطاع الشرقي، حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، إدارة الأحوال المدنية بالخبر، هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية، بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، جوازات محافظة الخبر، مستشفى الملك فهد الجامعي، بلدية محافظة الخبر، مكتب التعليم بمحافظة الخبر، شبكة الخبر الصحية، تجمع الشرقية الصحي، شركة ولاء للتأمين التعاوني، شركة محاسن العطاء، شركة نسما للحراسات الأمنية، مكتب المبارك للاستشارات الهندسية، مجموعة لولو هايبر ماركت".