أمير الشرقية: الإنسان السعودي كريم مضياف.. ونقدّر مشاركة الجاليات في المناسبات الوطنية

وكرّم أمير المنطقة الشرقية الجهات الحكومية المشاركة والرعاة وهي: "شرطة المنطقة الشرقية، أمانة المنطقة الشرقية، شرطة محافظة الخبر، الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، الحرس الوطني بالقطاع الشرقي، حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، إدارة الأحوال المدنية بالخبر، هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية، بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، جوازات محافظة الخبر، مستشفى الملك فهد الجامعي، بلدية محافظة الخبر، مكتب التعليم بمحافظة الخبر، شبكة الخبر الصحية، تجمع الشرقية الصحي، شركة ولاء للتأمين التعاوني، شركة محاسن العطاء، شركة نسما للحراسات الأمنية، مكتب المبارك للاستشارات الهندسية، مجموعة لولو هايبر ماركت".