"هلال الطائف" يستنفر لمباشرة حادث تصادم لحافلة على متنها 50 راكباً

وأكّدت الهيئة على أنها دوماً بأتم الاستعداد لتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة في مثل هذه الحوادث - لا سمح الله، من خلال طواقمها الإسعافية، ومن خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.