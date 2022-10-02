"هلال الطائف" يستنفر لمباشرة حادث تصادم لحافلة على متنها 50 راكباً

قامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف باعتماد رفع الجاهزية ورفع مستوى الاستعداد، وذلك عقب تلقيها بلاغاً اليوم مفاده وجود حادث تصادم حافلة على متنها 50 راكباً، وذلك بطريق السيل، باتجاه العاصمة المقدسة.
وأوضحت الهيئة في بيانٍ لها ورد "سبق" فور تلقيها البلاغ في غرفة العمليات 997 برفع الجاهزية والاستعداد لدعم الموقع بالفرق الإسعافية اللازمة وتغطية الموقع لمباشرة حادث الحافلة، والتنسيق مع صحة الطائف لتدعيم الخدمة الاسعافية في الحادث.
واستجابت الهيئة على الفور بتوجيه ثماني فرق إسعافية بقيادة مشرف المراكز الإسعافية والقائد الميداني المناوب، وعند وصول أول فرقة للموقع اتضح بالموقع وجود 38 حالة إسعافية حالتهم مستقرة، حيث تم فرز الحالات وتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم.
وأكّدت الهيئة على أنها دوماً بأتم الاستعداد لتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة في مثل هذه الحوادث - لا سمح الله، من خلال طواقمها الإسعافية، ومن خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتجدر الإشارة إلى أنهُ تم نقل 27 حالة إسعافية عن طريق إسعافات الهلال الأحمر إلى المنشآت الطبية المناسبة لحالتهم الصحية.