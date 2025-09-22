ريد بُل موبايل تشارك السعوديين احتفالات اليوم الوطني الـ95

بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية، أكدت ريد بُل موبايل في السعودية من شركة شبكات المستقبل التزامها بمواكبة مسيرة التحول الوطني، ودعم مساعي المملكة نحو مستقبل قائم على الابتكار والاتصال الذكي.
وأوضح المهندس سليمان المسلّم، الرئيس التنفيذي لريد بُل موبايل في السعودية، أن رؤية المملكة 2030 شكّلت نقطة الانطلاق لنهضة شاملة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الاتصالات والتقنية، مضيفًا أن الشركة تسعى لتعزيز مفهوم الاتصال الذكي عبر استثمار أحدث التقنيات وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي بما يلبي طموحات الأفراد والشركات، ويمكّنهم من قيادة التغيير وصناعة المستقبل.
وبيّن أن دور الاتصال لم يعد يقتصر على كونه وسيلة للتواصل، بل أصبح منصة للإبداع وفرصًا رحبة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يجعل قطاع الاتصالات في قلب النهضة الرقمية التي تعيشها المملكة.
وأكدت الشركة في هذه المناسبة الوطنية تجديد التزامها الراسخ تجاه المملكة قيادةً وشعبًا ورؤيةً، مشيرة إلى أن اليوم الوطني يمثل دافعًا متجددًا للعطاء والإبداع، وفرصة لتأكيد الفخر بالمشاركة في مسيرة وطنٍ يزداد قوةً وعزًا عامًا بعد آخر