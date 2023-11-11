"القمة العربية الإسلامية المشتركة".. توحيد للصف في مواجهة العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة

تقتضي وحشيةُ إسرائيل غير المسبوقة في الفتك بالمدنيين في قطاع غزة، وقتلها أكثر من 11 ألف مدني، وتهجير السكان من كل مناطق غزة إلى جنوبها، وتدمير ما لا يقل عن "50%" من المنازل والمنشآت الصحية والتعليمية، في معركة غير متكافئة تستخدم فيها إسرائيل كل أسلحتها برًّا وجوًّا وبرًّا، مدعومة بغطاء غربي؛ تقتضي تلك الوحشية التي ترتكب فيها إسرائيل كل الانتهاكات التي يحرّمها القانون الدولي الإنساني؛ توحيدَ صفوف الدول العربية والإسلامية لوقف هذه الكارثة المروعة.