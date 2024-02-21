روابط العقارية تحقق إنجازات استثنائية خلال عام 2023

أعلنت "روابط العقارية"، المطور العقاري الرائد في المملكة، عن إنجازاتٍ هامة حققتها خلال العام 2023، حيث نجحت الشركة بتطوير 12 مشروعًا سكنيًا توزعت في أهم أحياء مدينة جدة، وذلك بهدف تحقيق استراتيجية الشركة الرامية إلى تقديم حلول سكنية متميزة للمجتمع السعودي.
وبلغت مسطحات البناء الإجمالية لهذه المشاريع 33.216 متر مربع، تم فيها إنشاء 173 وحدة سكنية فاخرة. توزعت في أحياء متميزة بالمدينة، بما في ذلك السلامة،الروضة، النهضة، والزهراء، مما يوفر للسكان الإمكانية للاستمتاع بمواقع حيوية وراقية، ويُسهم في توفير بيئة سكنية متكاملة تتيح إمكانية الوصول إلى الخدمات والمرافق بكل سهولة.
وتؤكد إنجازات "روابط العقارية" خلال العام 2023 التزام الشركة بتوفير مجتمعات سكنية عصرية عالية الجودة تلبي تطلعات الأسر السعودية، الراغبة بالعيش في مساحاتٍ سكنية رحبة، مبنية على أسس متينة، حيث تحرص الشركة على تنفيذ مشاريعها بمعايير عالية الجودة، واستخدام أحدث التقنيات والتصاميم الحديثة لضمان تلبية احتياجات وتطلعات العملاء. كما تعكس رؤيتها في أن تكون مقصدًا أساسيًا للباحثين عن خدمات ذات جودة في مجال التطوير العقاري، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات السكنية.
وتتطلع "روابط العقارية" إلى تحقيق المزيد من التميز والنجاحات في مجال التطوير العقاري، وتوسيع نطاق أعمالها في السوق العقارية المحلية، حيث تسعى الشركة إلى تعزيز تواجدها في المدن الرئيسية الأخرى بالمملكة، وتطوير مشاريع جديدة تلبي احتياجات متنوعة للسكان. مؤكدة التزامها بتقديم خدمات مميزة في مجال التطوير العقاري، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمجتمع السعودي بشكل عام.