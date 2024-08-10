فرنسا.. اتهام رجلَيْن بالاعتداء على سعودي وسرقة ساعته بقيمة 144 ألف ريال

وجَّهت محكمة فرنسية اتهامًا لرجلَيْن بالاعتداء على سائح سعودي، وسرقة ساعته الفاخرة؛ ما أدى لاستمرار احتجازهما في الحبس الاحتياطي مع استمرار التحقيقات الجارية.
وبحسب تقرير صحيفة "BFMTV" الفرنسية، فإن المشتبه بهما تابَعَا الضحية، وهو مواطن سعودي، عند خروجه من أحد فنادق مدينة "كان"، ثم قاما بالاعتداء عليه بالقرب من مقر إقامته، وضربه بعنف تحت تهديد سلاح ناري، وأُجبر على تسليم ممتلكاته، وتشمل ساعة بولغاري، تبلغ قيمتها 35.000 يورو (144 ألف ريال سعودي).
وتم اعتقال الرجلَيْن الأسبوع الماضي، ووضعهما قيد التحقيق بتهم "السرقة المنظمة بواسطة سلاح" و"المشاركة في جماعة إجرامية من أجل التحضير لجريمة".
وخلال عملية التفتيش تم العثور على السلاح الناري المشابه لذلك المستخدم من قِبل المهاجمَيْن.
وتتزايد حالات سرقة الساعات الفاخرة بشكل متزايد في بعض المناطق الفرنسية؛ إذ يتم إعادة بيعها عادة في السوق السوداء، وفقًا لتقارير الشرطة.