فرنسا.. اتهام رجلَيْن بالاعتداء على سعودي وسرقة ساعته بقيمة 144 ألف ريال

وبحسب تقرير صحيفة "BFMTV" الفرنسية، فإن المشتبه بهما تابَعَا الضحية، وهو مواطن سعودي، عند خروجه من أحد فنادق مدينة "كان"، ثم قاما بالاعتداء عليه بالقرب من مقر إقامته، وضربه بعنف تحت تهديد سلاح ناري، وأُجبر على تسليم ممتلكاته، وتشمل ساعة بولغاري، تبلغ قيمتها 35.000 يورو (144 ألف ريال سعودي).