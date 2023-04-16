نقل 4% من ملكية "أرامكو" لشركة "سنابل للاستثمار" يُعزِّز مكانة "صندوق الاستثمارات"

منذ بداية خطة تحرير الاقتصاد السعودي من إدمان النفط، والتحوُّل لمصادر اقتصادية جديدة، عملت السعودية على تعظيم رأس مال صندوق الاستثمارات العامة، وزيادة استثماراته؛ ليصبح في صدارة الصناديق العالمية؛ ما جعل السعودية تتوسع في ضخ المليارات في مجالات متنوعة، بين التقنية والتعدين والاستثمارات، في الشركات الأجنبية.