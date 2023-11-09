إمدادات الكهرباء إلى ارتفاع.. قراءة للرقم القياسي لإنتاج المملكة الصناعي في 30 يوماً

وقالت الهيئة العامة للإحصاء: إنه على الرغم من استمرار نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز، في الارتفاع، إلا أن تأثير الانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر خلال شهر سبتمبر 2023 قد أسهم بشكل مباشر في انخفاض المؤشر العام بسبب وزنه المرتفع في المؤشر.