إمدادات الكهرباء إلى ارتفاع.. قراءة للرقم القياسي لإنتاج المملكة الصناعي في 30 يوماً

سجل الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي في المملكة انخفاضاً خلال شهر سبتمبر 2023 بنسبة 11.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، مواصلاً انخفاضه للشهر الخامس على التوالي.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء: إنه على الرغم من استمرار نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز، في الارتفاع، إلا أن تأثير الانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر خلال شهر سبتمبر 2023 قد أسهم بشكل مباشر في انخفاض المؤشر العام بسبب وزنه المرتفع في المؤشر.
وأشارت الهيئة إلى أن الأهمية النسبية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز والتي بلغت 74.5% و22.6% و2.9% على التوالي، وبالتالي، فإن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.
وتشير نتائج شهر سبتمبر 2023 إلى انخفاض الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 18.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث خفضت المملكة إنتاجها النفطي في شهر سبتمبر ليصل إلى 8.9 ملايين برميل يومياً.
واستمر نشاط الصناعة التحويلية في الارتفاع حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 6.7%، وحقق نشاط إمدادات الكهرباء ارتفاعاً بنسبة 26.5%.
ومؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي يقيس التغير النسبي ويعكس التطور الذي يطرأ على كميات الإنتاج من المواد والسلع، التي تم تحويلها من المواد الخام إلى مواد استهلاكية في صورتها النهائية في شكل سلع، بغرض تحقيق عائد مادي.