"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار غزيرة وضباب كثيف مع شبه انعدام في الرؤية

ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الطائف وميسان حتى العاشرة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة وتدنيًا في الرؤية على الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى التاسعة صباحًا، فيما تشهد أضم أمطارًا وضبابًا حتى التاسعة صباحًا.