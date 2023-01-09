"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار غزيرة وضباب كثيف مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض والقصيم ومكة المكرمة والجوف والشرقية والشمالية).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الرياض تشهد أمطارًا غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية، وتساقُط البَرَد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والدوادمي وعفيف والرين والقويعية، وتستمر حتى التاسعة من صباح الثلاثاء.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة رفحاء وطريف، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية، وتساقُط البَرَد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والقيصومة وحفر الباطن والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء.
وتشهد منطقة القصيم أمطارًا وضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى العاشرة صباحًا، فيما تشهد الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء ضبابًا كثيفًا حتى التاسعة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الطائف وميسان حتى العاشرة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة وتدنيًا في الرؤية على الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى التاسعة صباحًا، فيما تشهد أضم أمطارًا وضبابًا حتى التاسعة صباحًا.
وتشهد الجوف أيضًا ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية، وتشمل القريات وطبرجل وأبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى العاشرة صباحًا.