مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يُجري جراحة ناجحة للاعب نادي الهلال

خضع لاعب الوسط بالفريق الأولمبي لنادي الهلال محمد عبدالله المحيش لعملية رباط صليبي ناجحة بالركبة اليمنى، وذلك بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا ، على يد البروفيسور فوزي الجاسر استشاري جراحة العظام والمفاصل والإصابات الرياضية اثر إصابته التي لحقت به مؤخراً.
وكان الكابتن محمد قد راجع المستشفى عقب شعوره بآلام شديدة وأجريت له حزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة ، وأشعه الرنين المغناطيسي . التي أكدت حاجته للتدخل الجراحي لاصابته بالرباط الصليبي للركبة اليمنى عبر المنظار الجراحي، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد. وسيخضع لبرنامج علاج طبيعي لتأهيله لما بعد العملية .
من جانبه قال الكابتن محمد أنه يشعر حالياً براحة كبيرة بعد نجاح العملية، موجهاً الشكر لإدارة مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا والطاقم الطبي برئاسة أ. د. فوزي الجاسر على اهتمامهم بحالته، كما أشاد بمستوى الرعاية الطبية المتميزة التي حظي بها خلال إقامته بالمستشفى، كم قدم شكره الخالص لإدارة نادي الهلال على اهتمامهم وعنايتهم لحالته الصحية .
