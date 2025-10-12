مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يُجري جراحة ناجحة للاعب نادي الهلال

من جانبه قال الكابتن محمد أنه يشعر حالياً براحة كبيرة بعد نجاح العملية، موجهاً الشكر لإدارة مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا والطاقم الطبي برئاسة أ. د. فوزي الجاسر على اهتمامهم بحالته، كما أشاد بمستوى الرعاية الطبية المتميزة التي حظي بها خلال إقامته بالمستشفى، كم قدم شكره الخالص لإدارة نادي الهلال على اهتمامهم وعنايتهم لحالته الصحية .