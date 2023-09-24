شاهد.. "الغاط" تحتفل باليوم الوطني ٩٣ بأوبريت "نحلم ونحقق" والعرضة السعودية

رعى وكيل محافظة الغاط فهد بن عبدالمحسن السديري، احتفال المحافظة باليوم الوطني 93 للمملكة مساء أمس السبت، بحضور عدد كبير من الأهالي ومديري الدوائر الحكومية.
وتفصيلًا، بدأ الحفل الرسمي لليوم الوطني ٩٣، بالسلام الملكي، أعقب ذلك انطلاق فقرات الحفل، التي تخللها كلمة السديري، رحّب خلالها بالدوائر الحكومية والأهالي في احتفالهم باليوم الوطني.
وقال السديري في كلمته إننا نحتفل بذكرى عزيزة علينا جميعًا، نتذكر خلالها ماضيًا عريقًا بدأه المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وامتد بالملوك من بعده، كما نستشعر الأمن والأمان الذي تنعم به المملكة في ظل القيادة الرشيدة، ونشاهد المستقبل المشرق يتمثل في رؤية الوطن الطموحة ٢٠٣٠.
وشدد "السديري" على أهمية التماسك والتلاحم حول قيادة الوطن، سائلًا الله أن يديم على هذه البلاد الأمن والأمان، وأن يحفظها من كل سوء.
تلا ذلك أوبريت "نحلم ونحقق"، من تقديم الطلاب والطالبات بتعليم الغاط، بعدها قدّم أهالي المحافظة العرضة السعودية التي شارك فيها وكيل المحافظة وضيوف الحفل.
وثمّن السديري، مشاركة تعليم وبلدية الغاط في احتفال اليوم الوطني؛ مشيدًا بجهودهم وتميزهم في المناسبات الوطنية.