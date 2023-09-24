شاهد.. "الغاط" تحتفل باليوم الوطني ٩٣ بأوبريت "نحلم ونحقق" والعرضة السعودية

وقال السديري في كلمته إننا نحتفل بذكرى عزيزة علينا جميعًا، نتذكر خلالها ماضيًا عريقًا بدأه المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وامتد بالملوك من بعده، كما نستشعر الأمن والأمان الذي تنعم به المملكة في ظل القيادة الرشيدة، ونشاهد المستقبل المشرق يتمثل في رؤية الوطن الطموحة ٢٠٣٠.