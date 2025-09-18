عبر منصة رقمية وخدمات مؤتمتة.. الهيئة السعودية للمياه تطلق خدمة طلب إيصال المياه للمشاريع الكبرى

وتواكب الخدمة متطلبات التنمية المتسارعة في مختلف مناطق المملكة، حيث تنظم طلبات الإيصال عبر رابط موحد يسهّل الإجراءات ويوحّد مسار التقديم، مع تمكين التنسيق بين جهات منظومة المياه لضمان سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ. كما تتيح رفع الطلبات إلكترونيًا ودراستها بشكل فوري من قِبل المختصين، بما يسهم في تسريع دورة العمل وتحسين تجربة المستفيدين.