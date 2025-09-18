عبر منصة رقمية وخدمات مؤتمتة.. الهيئة السعودية للمياه تطلق خدمة طلب إيصال المياه للمشاريع الكبرى

أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة رقمية مؤتمتة، تتيح لعملاء المشاريع التنموية الكبرى التقديم على طلبات إيصال خدمات المياه والصرف الصحي، وذلك في خطوة تعكس توجهات الهيئة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الإمداد وتطوير جودة الخدمات.
وتواكب الخدمة متطلبات التنمية المتسارعة في مختلف مناطق المملكة، حيث تنظم طلبات الإيصال عبر رابط موحد يسهّل الإجراءات ويوحّد مسار التقديم، مع تمكين التنسيق بين جهات منظومة المياه لضمان سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ. كما تتيح رفع الطلبات إلكترونيًا ودراستها بشكل فوري من قِبل المختصين، بما يسهم في تسريع دورة العمل وتحسين تجربة المستفيدين.
ويمكن للمستفيدين التقديم على الخدمة بالدخول إلى موقع شركة المياه الوطنية، واختيار خدمة طلبات المشاريع التنموية الكبرى من دليل الخدمات، ثم تعبئة البيانات الأساسية وإرسال الطلب إلكترونيًا عبر الرابط
ويأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن جهود الهيئة السعودية للمياه لتعزيز الاستدامة والابتكار، وتسهيل وصول الخدمات المائية للمشاريع الوطنية الكبرى، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية.