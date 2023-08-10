صندوق التنمية الزراعية يوقّع مذكرة تفاهم مع مؤسسة ريف

ووقّع المذكرة مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي، والمدير التنفيذي لمؤسسة ريف الأهلية ثامر بن محمد البقمي، حيث تهدف إلى تنفيذ الأعمال المستهدفة لدى الصندوق والموجهة للمستفيدين من صغار المزارعين والأسر الريفية المنتجة والحرفيين، وتمكين ودعم وتطوير الجمعيات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية في المناطق المستهدفة لخدمة صغار المنتجين الزراعيين وأسرهم، وكذلك تأهيل المزارع والحيازات الزراعية الصغيرة وتمكينها من تقديم أنشطة السياحة الريفية.