صندوق التنمية الزراعية يوقّع مذكرة تفاهم مع مؤسسة ريف

وقّع صندوق التنمية الزراعية مذكرة تفاهم مع مؤسسة ريف الأهلية، وذلك بهدف الإسهام في رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والأسر الريفية والحرفيين وزيادة الكفاءة والإنتاجية وتعزيز قدراتهم الفنية والإنتاجية ومن خلال برامج التدريب والتأهيل وتنفيذ المبادرات والمشاريع المستهدفة وتشغيلها بما يضمن تطوير واستدامة قطاع القطاع الزراعي، بالإضافة إلى تقديم خدمات التسويق لمنتجاتهم وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق.
ووقّع المذكرة مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي، والمدير التنفيذي لمؤسسة ريف الأهلية ثامر بن محمد البقمي، حيث تهدف إلى تنفيذ الأعمال المستهدفة لدى الصندوق والموجهة للمستفيدين من صغار المزارعين والأسر الريفية المنتجة والحرفيين، وتمكين ودعم وتطوير الجمعيات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية في المناطق المستهدفة لخدمة صغار المنتجين الزراعيين وأسرهم، وكذلك تأهيل المزارع والحيازات الزراعية الصغيرة وتمكينها من تقديم أنشطة السياحة الريفية.
وتتضمن أهداف المذكرة تأهيل وتدريب وتقديم خدمات الإرشاد والدعم لصغار المزارعين والأسر الريفية، للوصول إلى الإنتاج الأمثل للمنتجات الزراعية، إضافة إلى تبادل الاستشارات والبيانات والمشاركة في ورش العمل والمؤتمرات.
ويسعى الصندوق من خلال المذكرات والاتفاقيات مع الجهات الأخرى إلى تعزيز دوره التنموي والتمويلي في دعم وتطوير القطاع الزراعي، وتعزيز التنمية الزراعية الريفية المستدامة بالمملكة.