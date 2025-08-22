"باهمام" يحذّر: "الفيب" خطر مضاعف على الشباب.. ويقود للإدمان والاضطرابات النفسية

أطلق البروفيسور أحمد بن سالم باهمام، أستاذ واستشاري الأمراض الصدرية وطب النوم بكلية الطب والمدينة الطبية في جامعة الملك سعود، تحذيرًا لافتًا من مخاطر السجائر الإلكترونية (الفيب)، مؤكدًا أنها ليست بديلاً آمنًا كما يُروَّج لها، بل تمثل بوابة لمخاطر صحية ونفسية متعددة.